Terzo mandato De Luca | Lavoro per realizzare le cose

Tempo di lettura: 2 minutiIl? “Non sto facendo nessuna battaglia. Io continuo a lavorare perle, pergli ospedali, peril trasporto pubblico locale, i progetti ambientali. Tutto il resto è politica politicante che non mi interessa”. Così il governatore della Campania, Vincenzo De, oggi a Pagani (Salerno), ha risposto a una domanda a margine di una visita al Centro di Ricerca e Sviluppo Ericsson.“Non c’è tempo da perdere – ha ribadito – appresso alla politica politicante. Quando parlate con me parlate solo di problemi da risolvere, di realizzazioni. Il giorno 30 gennaio consegniamo il cantiere del primo dei 10 grandi ospedali che stiamo realizzando in Campania. Non c’è nessuna altra regione che sta facendo altrettanto. Il 30 apriamo l’area di cantiere per il nuovo ‘Ruggi’ di Salerno.