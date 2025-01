Lettera43.it - Terragni garante dell’Infanzia, quando l’ossessione gender obnubila le menti

Marinaè stata nominatanazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza su mandato dei presidenti di Camera e Senato. A riprova che il governo è affascinato dalla nostra professione, dopo Gennaro Sangiuliano, Alessandro Giuli, Alfredo Mantovano, Antonio Tajani, Adolfo Urso, Eugenia Maria Roccella, tutti ministri giornalisti (anche la premier Giorgia Meloni è iscritta all’albo dei professionisti), pure questo ruolo diviene affidato a una giornalista. Lo registriamo come un dato di fatto, senza alcun giudizio di valore. A chi dice chenon avrebbe le necessarie competenze giuridiche per ricoprire un ruolo così delicato si risponde che potrà avvalersi di tutti gli specialisti che vorrà perché quello che conta è qual è la sua idea di infanzia e adolescenza, quello che ha in testa, dove vuole andare.