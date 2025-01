Agi.it - Tempo ancora instabile con piogge e acquazzoni al centro-nord

AGI - Una vasta saccatura depressionaria si muove sull'Europa-occidentale interessando anche il Mediterraneo, senza però minimi di pressione al suolo ben strutturato. Condizioni meteo instabili in Italia consparsi che sono tornati a interessare le regioni dele anche i settori centrali tirrenici. Clima sicuramente meno freddo rispetto alla settimana scorsa ma con temperature comunque intorno alle medie del periodo. Instabilità protagonistanei prossimi giorni mentre in vista del weekend, gli ultimi aggiornamenti delMeteo Italiano mostrano la possibilità di una rimonta dell'alta pressione. Potremmo avere dunque nel fine settimanapiù asciutto e anche un rialzo termico con valori al di sopra delle medie. PREVISIONI METEO PER OGGI ALMolte nuvole in transito sia al mattino che al pomeriggio al settentrione con anchesparse al-Ovest e neve su Alpi occidentali e Appennino oltre i 600-900 metri, con quota neve in lieve rialzo al pomeriggio.