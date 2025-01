Bergamonews.it - Teb, posticipate le riaperture di via Maresana e di via Papa Giovanni XXIII nel comune di Ponteranica

Bergamo. TEB,ledi viae di vianeldi, attualmente sedi di cantiere necessario alla realizzazione del tracciato in prossimità della fermata Pontesecco della nuova Linea tramviaria T2 della Valle Brembana. La riapertura di via, prevista per fine gennaio, è ora stimata entro fine febbraio 2025, mentre per quanto riguarda via, il via libera alla normale circolazione previsto per fine febbraio slitta a fine aprile 2025.Il posticipo delle tempistiche di lavorazione, già rallentato dalle condizioni metereologiche avverse di fine estate, è principalmente dovuto agli interventi di deviazione provvisoria dei sottoservizi, numerosi e frammentati, che devono essere ripristinati nella loro collocazione nelle aree interessate.