Liberoquotidiano.it - Studio PsicologoZen: il 70% dei bambini sotto i 3 anni usa lo smartphone ogni giorno

- Roma, 20 Gennaio 2025-Fondata in America dal prof. Mario Lisco e in Italia con il prezioso aiuto di Davide Gioia, responsabile appunto per l'Italia,è una piattaforma innovativa di supporto psicologico online che ha recentemente condotto unosu 10.000 genitori italiani per analizzare l'impatto dell'uso precoce deglinei. I risultati sono allarmanti: il 70% deii 3utilizza quotidianamente uno, mentre il 45% dei genitori ammette di usarlo per calmare i figli.Un'abitudine apparentemente innocua che, secondo gli esperti, sta minando lo sviluppo emotivo e ctivo dei più piccoli, rendendoli sempre meno capaci di gestire la noia, la frustrazione e le emozioni senza il supporto di uno schermo.L'allarme degli esperti: “Così cresce una generazione fragile”“Siamo di fronte a una crisi educativa senza precedenti”, spiega il prof.