Lanazione.it - Strage di Bologna. La sentenza ’chiude’ alle piste alternative: "E il mistero Fresu?"

Leggi su Lanazione.it

Pietra anche sul triste? È definitiva la condanna all’ergastolo per Gilberto Cavallini (ex Nar), ritenuto uno dei responsabili delladel 2 agosto 1980 alla stazione diche causò la morte di 85 persone e il ferimento di altre 200. Tra le 85 vittime, la mamma di Montespertoli, all’epoca 24enne, Maria, la piccola figlia Angela di 3, l’amica di Castelfiorentino, Verdiana Bivona 22. La Prima sezione della Cassazione ha confermato la massima delle pene già inflitte nei primi due gradi di giudizio. L’ex Avanguardia nazionale Paolo Bellini è, invece, in attesa del terzo grado di giudizio dopo i due ergastoli inflitti anei primi due gradi. Secondo l’accusa avrebbe trasportato la bomba. Soddisfazione, per laCavallini, è stata espressa dai familiari delle vittime attraverso Paolo Bolognesi e da uno dei legali dei familiari, Andrea Speranzoni.