Ilrestodelcarlino.it - Stellone guarda in alto:: "Adesso a 42 punti gli obiettivi cambiano"

"Una vittoria da grande squadra. Oltre che per il risultato sono contentissimo anche per la prestazione. L’unico rammarico è quello di non averla chiusa prima perché di occasioni ne abbiamo create diverse. Raggiunti i 42anche gli obbiettivi". Dopo aver aperto l’anno con settein tre partite ed aver raggiunto il Pescara in quarta posizione,ai microfoni post partita non può più nascondersi dietro l’obiettivo salvezza: "La squadra è forte, gioca bene e dispone di un’ottima condizione fisica. Sono molto soddisfatto di ciò che stiamo facendo. Chiunque gioca lo fa bene, dimostrando in questo modo un grande spirito di squadra. Vogliamo continuare a migliorarci partita dopo partita per provare a replicare il meraviglioso girone d’andata". Spazio poi all’analisi della gara: "Siamo partiti bene fin da subito con l’ennesimo gol da palla inattiva.