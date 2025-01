Lanazione.it - Stella d’oro al Club Nautico Versilia

Dopo aver chiuso un’altra stagione di grandi soddisfazioni, ilè sempre più determinato ad essere protagonista di tante pagine ancora da scrivere in un futuro sempre più prestigioso. E proprio nei primi giorni di questo 2025 è arrivata una notizia che premia l’impegno e il lavoro profuso dal sodalizio viareggino presieduto da Roberto Brunetti: al, giàd’argento nel 2008, è stata, infatti, appena conferita laal merito sportivo, massimo grado di questa onorificenza. L’onorificenza dellaal merito sportivo può essere concessa una sola volta per ogni distinto grado e la concessione avviene per gradi successivi di merito. Tra la concessione delladi bronzo e quella d’argento deve intercorrere un periodo di almeno quattro anni e tra quella d’argento e quellaalmeno sette anni.