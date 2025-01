Ilrestodelcarlino.it - Spacciava in monopattino, ma il cane Billy fiuta la droga: arrestato

Falconara, 20 gennaio 2025 – Alla vista delle divise, a bordo del suo, è salito all'improvviso sul marciapiede e ha tentato di nascondersi dietro al parapetto del sottopasso pedonale, lato stazione. Subito scoperto, però, è stato raggiunto dagli agenti della Polizia locale e dal, che ha segnalato qualcosa di sospetto. Un fiuto infallibile, in effetti, quello dell'unità cinofila. Che, sabato intorno alle 18, ha permesso di arrestare un 18enne di origini tunisine, poi perquisito in Comando e trovato con circa 10 grammi di eroina bianca suddivisa in dosi, circa 2 grammi di hashish e 180 euro in contanti di piccolo taglio, possibile provento di un'attività illecita. È il bilancio di una delle operazioni antisvolta dagli operatori del Comando di Palazzo Bianchi, guidati dal comandante Luciano Loccioni, nella zona antistante lo scalo ferroviario falconarese.