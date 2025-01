Ilrestodelcarlino.it - Spaccata nella notte. Danni e magro bottino. Cresce l’allarme furti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In due, con il volto scoperto, mandano in frantumi la vetrata lato mare dello stabilimento balneare Raphael Beach a Civitanova e arraffano i soldicassa. Ingenti iil. Maper l’escalation dimessi a segno aidi esercizi commerciali a Civitanova nelle ultime settimane. Questa volta nel mirino dei malviventi è finito lo chalet sul lungomare sud.è scattato intorno all’una dell’altrae il blitz, durato pochi minuti, è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. "Sono state tante le effrazione avvenute recentemente anche aidegli chalet sul lungomare – ha raccontato il titolare dello stabilimento Marco Scarpetta –. Da me hanno mandato in frantumi una vetrata che dà sul lato della spiaggia usando un mattone trovato nelle vicinanze.