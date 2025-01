Movieplayer.it - Silo 2, l’analisi del finale e il significato di una scena fondamentale

Il secondo capitolo della serie si è concluso e ci ha lasciato di stucco. Analizziamo insieme l'epilogo e le sue conseguenze nelle prossime due stagioni. Occhio agli spoiler! Ci sono dei finali, soprattutto tra le serie mystery e cospirative, che entrano immediatamente negli annali della serialità perché riescono a ribaltare le carte in tavola, oppure a lasciare gli spettatori con più domande che risposte per ciò che hanno appena visto sullo schermo. Questo è accaduto sicuramente con ildi2, la serie di Apple TV+ che ci ha salutati proprio quando è approdata un'altra hit della piattaforma di Cupertino, ovvero Scissione 2. Ripercorriamo insieme gli eventi che hanno portato allache sta facendo molto discutere e che rende l'attesa per la prossima stagione ancora più .