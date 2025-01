Lanotiziagiornale.it - Show di Trump a poche ore dall’insediamento alla Casa Bianca: il tycoon promette una “tempesta di ordini esecutivi” e la fine dell’invasione degli Usa dal Messico

Leggi su Lanotiziagiornale.it

ore dal suo giuramento, il presidente eletto Donald, in un’arena a Washington, ha tenuto il “Victory Rally” nel quale ha promesso “unadi” nel primo giorno del suo secondo mandato. Parlando a una folla entusiasta di migliaia di persone,ha offerto un’anteprima ha celebrato la sua vittoria elettorale di novembre contro i Democratici, anche bndo YMCA con i Village People. Con l’inaugurazione della sua amministrazione, ha detto, “il sipario si chiude su quattro lunghi anni di declino americano, e iniziamo una nuova era di forza e prosperità americana, dignità e orgoglio”.E ha bollato quella di Joe Biden come “un’amministrazione fallita.”. Il nuovo presidente ha promesso di agire immediatamente utilizzando i suoi poteri presidenziali per avviare operazioni di deportazione di massa, ridurre le regolamentazioni ambientali ed eliminare una serie di programmi sui diritti civili delle minoranze nelle forze armate.