Quotidiano.net - Sergio Mattarella visita la scuola De Amicis-Da Vinci a Palermo dopo insulti razzisti

Il presidente della Repubblicaè andato inallaDe-Dadiaver appreso che due alunni dell'istituto comprensivo, originari del Ghana e delle Mauritius, nei giorni scorsi avevano subitodavanti a una libreria, a, dove si erano recati con altri compagni per raccogliere fondi destinati all'acquisto di libri, iniziativa che rientra nel progetto della"Io leggo perché"., si è intrattenuto, infatti, in particolare con i bambini della 5 C, una classe primaria multietnica, di cui fanno parte i due alunni oggetto degli. Tutt'altro che imbarazzati dalla presenza del Presidente della Repubblica (laè stata tenuta segreta dalla dirigente scolastica Giovanna Genco), i ragazzi gli hanno rivolto alcune domande, consegnandogli anche dei doni.