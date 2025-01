Liberoquotidiano.it - Sergio Conceiçao e la "rosa bucata": Milan, le parole che nascondono la disperazione

Ladelè stata sopravvalutata. Dalla dirigenza che l'ha (de)costruita, dai tecnici che l'hanno o la stanno allenando, da tutti noi. Il reale valore è inferiore a quello che è stato raccontato finora. E forse la narrazione è stata manipolata, più o meno in coscienza, anche per sottolineare la presunta inadeguatezza di Fonseca. Quando qualcuno- dirigenti compresi- diceva che ilera fortissimo sottintendeva che il tecnico era scarsissimo, o giù di lì. Visto che la spinta emotiva del cambio allenatore è terminata - lo dimostra ampiamente l'approccio fiacchissimo al secondo tempo contro la Juventus-, si può soppesare con più onestà il valore dellarossonera. Un valore già complessivamente mediocre viene abbassato dall'assenza di giocatori fondamentali come un centrale dal piede buono e uno tatticamente evoluto, un regista autentico, un centravanti capace di dettare la profondità, un terzino destro affidabile.