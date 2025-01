Sport.periodicodaily.com - Sedicesima giornata Basket Serie A 2024/2025: il punto

Nella, prima del girone di ritorno, la capolista Brescia esce sconfitta dal confronto con Tortona(106-98), e viene agganciata in vetta da Trapani, che supera Scafati(83-66),e da Trento, vincente nell’anticipo su Treviso(101-86).Crolla, invece, Milano, battuta nettamente da Venezia(85-72). Successi preziosi in chiave salvezza per Pistoia, che piega Varese(11-96), e Napoli su Sassari(87-70). Nell’altro anticipo, Trieste passa a Reggio Emilia(81-96).: I RISULTATI REGGIANA-TRIESTE. 81-96TRENTO-TREVISO 101-86NAPOLI-SASSARI 87-70VENEZIA-MILANO 85-72SCAFATI-TRAPANI 66-83BRESCIA-DERTHONA 98-106PISTOIA-VARESE 111-96LA CLASSIFICA TRENTO. pt. 24BRESCIA pt. 24TRAPANI pt.