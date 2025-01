Tarantinitime.it - Scontri Martina-Casarano, pugno duro del questore: emessi 12 Daspo

Tarantini Time QuotidianoLa Polizia di Stato ha emesso 12 D.A.SPO nei confronti di altrettanti tifosi, presunti autori di disordini avvenuti aFranca il 22 settembre dello scorso anno prima e dopo l’incontro di calcio.Gli stessi nei giorni successivi ai disordini furono identificati e denunciati in stato di libertà dalla Polizia di Stato perché ritenuti presunti responsabili del reato di rissa aggravata.Prima dell’inizio dell’incontro un convoglio di veicoli della tifoseria ospite scortato dalla Polizia di Stato verso lo stadio, si fermò volontariamente facendo scendere i propri ultras con l’intenzione di scontrarsi con i tifosi delCalcio appostati nei paraggi. Nel frangente un ultrà della squadra di casa venne accoltellato al braccio.Al termine dell’incontro di calcio, un altro gruppo di ultras delancora all’interno dello stadio in attesa del deflusso della tifoseria ospite, provò a sfondare la porta d’ingresso della curva nord, per raggiungere i tifosi avversari.