"Scarceratelo!". L'appello di Amnesty per il direttore dell'ospedale Kamal Adwan di Gaza

Il 27 dicembre 2024 l’esercito israeliano ha arrestato il dottor Hussam Abu Safiya,nel nord della Striscia di, mentre cercava di negoziare l’evacuazione del centro, ordinata dai militari di Tel Aviv.L’ospedaleera stato già invaso il 12 dicembre 2023 e il dottor Hussam Abu Safiya era stato arrestato insieme ad alcuni suoi colleghi. Era stato interrogato brevemente e rimesso in libertà senza alcuna accusa nei suoi confronti.Quella incursione mise fuori servizio l’ospedale e solo grazie agli sforzi e alla dedizione del dottor Hussam Abu Safiya e dei suoi colleghi l’ospedale poté essere riaperto.Da gennaio a settembre 2024 l’ospedale ha accolto i feriti provenienti da tutta l’area a nord del Wadi, compresaCity, che non potevano cercare assistenza medica altrove a causa della creazione, da parte dell’esercito israeliano, del cosiddetto Corridoio di Netzarim che ha diviso in due la Striscia di