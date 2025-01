Puntomagazine.it - Sardegna, caso Todde, Tunis: Conte prepara fine legislatura

“Ecco perché leader M5s invoca complotto magistratura”Cagliari – “Giuseppeè uscito oggi sul, e direi non a. Nel senso che dopo 15 giorni in cui sembrava distante dalla questione di- e proprio quando si comincia a prefigurare un coinvolgimento nell’inchiesta giudiziaria da parte del M5s e del suo leader- il presidenteincendia la questione invocando una guerra santa nei confronti della magistratura sarda e cagliaritana“. Così alla ‘Dire’ Stefano, consigliere regionale dial Centro Venti20, commenta le dichiarazioni del leader nazionale del M5s suldella decadenza della presidente della Regione sarda, Alessandra. “Ho consigliato ad Alessandradi citare per danni i firmatari che a maggioranza hanno concluso per la sua decadenza”, le parole dell’ex premier, che, inevitabilmente, stanno scuotendo la politica sarda.