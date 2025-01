Puntomagazine.it - Santo Stefano del Sole, distruzione e deturpamento di bellezze naturali: denunciata una donna

del. Soppresso un bosco ceduo in un fondo ricadente in una zona con vincolo paesaggistico.la proprietaria del fondoI Carabinieri del Nucleo Forestale di Serino, nell’ambito di controlli volti a prevenire e reprimere i reati ambientali, con particolare attenzione alla gestione delle aree boscate, hanno denunciato la proprietaria di un terreno, ritenuta responsabile di “di”.Le indagini condotte, in collaborazione con i colleghi dell’Arma territoriale, hanno permesso di accertare che, su un fondo situato nel comune didel, in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, era stata effettuata la soppressione di un bosco ceduo di querce. Nello specifico, con l’utilizzo di mezzi meccanici, erano state abbattute e estirpate delle piante senza i necessari titoli autorizzativi.