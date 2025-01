Sport.quotidiano.net - Santi subito. Come il Mancio: gol da record per l’argentino

Chiamatelo predestinato. Altro giro, altro gol e nuovo. Unche chiama in causa nostalgia, amarcord e talento purissimo: grazie alle reti segnate contro Inter e Monza,ago Castro ha toccato quota sei in Serie A e sette in stagione. L’ultimo rossoblù a toccare quota 6 prima di aver compiuto i 21 anni di età fu, un certo Roberto Mancini: uno che ha poi scritto pagine importanti del calcio italiano e internazionale, da giocatore prima e da allenatore poi, vincendo titoli su titoli. Correva la stagione 81-82, ilesordì a Bologna non ancora diciassettenne e chiuse con 9 reti a 17 anni, prima salpare verso il porto di Genova, per diventare bandiera doriana e chiudere la carriera alla Lazio. Ci sono voluti 43 anni per pareggiare il. E Castro ha buone probabilità di riscriverlo, considerato che ha davanti un girone per segnare quattro reti.