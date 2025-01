Lanazione.it - Sant’Antonio Abate, grande festa per la benedizione degli animali

Lucca, 20 gennaio 2025 – Tanta gente ieri pomeriggio nella chiesa di San Pietro Somaldi per l’undicesima edizione dellanella ricorrenza di. Oltre 120si sono presentati con i lori padroni per ricevere lada parte dell’arcivescovo di Lucca, Paolo Giulietti. Unapredominanza di cani, di ogni razza e taglia, ma anche simpaticissimi meticci, ma non sono mancati gatti, furetti e, per la prima volta in undici anni, anche due cavalli. Laè stata riportata a Lucca, dopo anni di assenza, da Anpana (associazione nazionale protezionenatura ambiente), che ha voluto ripristinare questa tradizione nella ricorrenza di, protettore. Questa tradizione, negli anni passati, era, infatti, legata al mondo rurale quando, nelle parrocchie di campagna e nelle pievi si benedicevano glida reddito come auspicio di buona produttività.