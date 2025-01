Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, le pagelle al primo ascolto dei 30 brani in anteprima: Giorgia, Tony Effe, Olly, The Kolors, Noemi e Achille Lauro puntano al podio. Fedez in versione ultra dark e Marcella Bella l’outsider

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Come ogni anno noi di FqMagazine abbiamo ascoltato in, stavolta nella sede Rai di Corso Sempione a Milano, i trentadei Big in gara al prossimo Festival di, al via dall’11 febbraio. Un modo per farci una idea sul trend delle canzoni che sono state selezionate dal direttore artistico e conduttore della kermesse Carlo Conti, assieme alla Commissione. Non troverete nemmeno quest’anno i voti perché non sarebbe corretto dare già un numero secco a un suono ascoltato per la prima volta. Per i numeri secchi e le palette, vi rimandiamo già alledelle prove generali che pubblicheremo lunedì 10 febbraio nel tardo pomeriggio, sempre su FqMagazine. Nel frattempo qui di seguito qualche anticipazione.Tanta psicanalisi, il rapporto genitori e figli, il dolore, il desiderio e spunta anche Federico Fellini.