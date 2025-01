Thesocialpost.it - Sanremo 2025, le canzoni in anteprima e le nostre pagelle

La macchina del Festival disi è messa in moto. La stampa ha ascoltato ini brani delle trentache tra qualche settimana saliranno sul palco dell’Ariston. Carlo Conti punta su varietà e ritmo, mescolando generi musicali e abbattendo confini stilistici. Si parla d’amore, sogni e nostalgia, con qualche tocco sociale. Ecco i voti e i commenti.Leggi anche:, Gerry Scotti e Jovanotti al fianco di Carlo Conti per la prima serata: leine leAchille Lauro – “Incoscienti Giovani” (7)Una ballata orchestrale che racconta storie universali. Lauro si conferma capace di emozionare.Bresh – “La tana del granchio” (5)Un cantautorato che non decolla. Orecchiabile ma poco incisivo.Brunori Sas – “L’albero delle noci” (7)Piano, elettronica e melodia classica si intrecciano in un racconto personale e poetico.