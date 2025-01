Lapresse.it - Sanremo 2025, il Festival celebra l’amore. Cristicchi commuove con la dedica alla madre

(LaPresse) – La musica delditorna ad essere più leggera che mai, almeno sul fronte dei temi affrontati dai brani in gara. Dal preascolto delle trenta canzoni che si contenderanno la 75esima edizione della kermesse targata Carlo Conti, infatti, ilrisulta sicuramente “spogliato” – o comunque ne vede ridotta sensibilmente – della presenza di temi sociali o da prima pagina, a favore di un bouquet che spazia dal, in tutte le sue declinazioni, all’introspezione che porta con sè le fragilità, le insicurezze ma anche le speranze che caratterizzano questi tempi. In quest’ottica approda sul palco dell’Ariston il dualismo tra i due rapper-influencer per eccellenza: Tony Effe e Fedez. Nessun dissing però, con il primo che porta aun brano, ‘Damme ‘na mano’, incentrato sulper una donna, per una, per la sua città, Roma, con tanto di ritornello in romanesco e citazione di Franco Califano: “Ma di noi cosa direbbe Califano, che è durato troppo poco”.