Sanremo 2025, Damiano David è il super ospite della seconda serata

Carlo Conti ha rivelato, durante l’ascolto dei brani in gara con i giornalisti, che ildel Festival disarà. Dopo i rumors di inizio gennaio, è stato il direttore artistico e conduttorekermesse canora a ufficializzare la presenza dell’ex frontman dei Maneskin. Il cantante salirà sul palco del Teatro Ariston mercoledì 12 febbraio e sarà la prima partecipazione adopo l’avviocarriera da solista. La band ha trionfato al Festival nel 2021 con Zitti e buoni. Da lì p partita un’avventura mondiale che li ha portati anche alla vittoria dell’Eurovision. I Maneskin sono poi tornati all’Ariston come ospiti nel 2022 e nel 2023.Baby, you can fix our broken hearts @99nelladi mercoledì 12 febbraio.