Davidemaggio.it - Sanremo 2025: Clara duetterà con Il Volo

Giornata di primi ascolti delle canzoni in gara al Festival di(qui le nostre pagelle), ma non solo. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi in anteprima uno dei duetti della quarta serata di venerdì 14 febbraio: quello di.La cantante e volto di Mare Fuori, acon il brano Febbre,con Il. I tre tenori saliranno dunque sul palco del Teatro Ariston dieci anni dopo la vittoria con Grande amore; lo scorso anno sono tornati in gara e si sono classificati ottavi con Capolavoro, dopo la terza posizione nel 2019 con Musica che resta.Nella serata dei duetti ciascun Big, con uno o più ospiti, si esibirà sulle note di una canzone che appartiene al repertorio nazionale o internazionale, purché pubblicata entro il 31 dicembre 2024.La vera novità – finalmente, aggiungiamo noi! – è che la serata cover sarà estranea alla gara vera e propria e dunque non inciderà sulla classifica finale e il vincitore di