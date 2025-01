.com - Sanremo 2025, ascoltati i 30 brani in gara, ecco le pagelle: nessun vero favorito, occhio a Giorgia, Lauro, Gabbani

Leggi su .com

Abbiamo ascoltato i 30inal Festival di, via i temi sociali, si parla d’amore e rapporti personali, senza rock né rap: i migliori Brunori, Cristicchi, Ranieri, Olly, mao di loro vinceràMancano ormai tre settimane alla partenza del Festival die, dopo l’annuncio dei co-conduttori, e oggi anche del super ospite Damiano David nella conferenza stampa, questa mattina abbiamo ascoltato in anteprima i 30in, scelti ed introdotti dal direttore artistico Carlo Conti. Come negli ultimi anni la stampa è stata invitata nello studio Affari tuoi, al Teatro delle Vittorie di Roma, con Conti collegato da Milano assieme ai giornalisti del nord., un Festival tra amori e rapporti personaliLa 75ª sarà un’edizione che ancora una volta strizzerà l’ai giovani, ma con un deciso ridimensionamento deirap/trap, che vedono i loro esponenti buttarsi più sul pop, lasciando poco spazio al genere “puro”.