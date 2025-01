Iodonna.it - «Sanno gestire meglio di noi», ha ammesso il pontefice a "Che tempo che fa", parlando anche del loro ruolo nella Chiesa del futuro

Nell’anno del Giubileo, Papa Francesco continua a stupire e a scuotere i paradigmi della istituzioni ecclesiastiche con dichiarazioni e scelte che mettono in discussione consuetudini millenarie. Intervistato da Fabio Fazio a Cheche fa, sul Nove, ilha affrontato temi cruciali come ildelle donnee una rinnovata visione della morale. Tra le sue parole, emergono spunti significativi per comprendere il– e il presente – dellacattolica. Stories of a Generation con Papa Francesco guarda le foto Papa Francesco e le donne, motore delladelPapa Francesco ha ribadito l’importanza del lavoro femminile nelle strutture ecclesiastiche, citando esempi concreti di ruoli di leadership affidati a donne.