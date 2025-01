Ilgiorno.it - Sanità tra privato e pubblico, ecco cosa vorrebbero i milanesi: quando e perché scelgono di pagare

Milano, 20 gennaio 2025 -, meglio? L’ideale è una maggior collaborazione per e migliorare l'efficienza complessiva del sistema sanitario italiano. Questa sarebbe l'opinione condivisa da seisu dieci, almeno secondo l'ultima indagine dell'Osservatoriodi UniSalute, svolto insieme all'istituto di ricerca Nomisma. IntegrazioneDi fronte all'allungarsi delle liste di attesa e alle difficoltà di accesso ai servizi sanitari pubblici, il 61% degli intervistati ritiene che l'integrazione dellaprivata con il Sistema sanitario nazionale possa alleviare la pressione sullapubblica, in un contesto in cui il 23% deipensa che in futuro il sistemanon risponderà in alcun modo ai suoi bisogni in fatto di salute, e il 69% ritiene potrà farlo solo in parte.