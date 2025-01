Puntomagazine.it - Sanità, per 1 italiano su 4 è principale priorità, seguono condizione economica e lavoro

Federchiude a roma terza edizione stati generali della comunicazioneSi sono svolti oggi a Roma gli Stati generali della Comunicazione per la Salute, promossi per il terzo anno consecutivo da Feder, in collaborazione con PA Social. Quest’anno l’evento si è tenuto presso l’Inmi Irccs Lazzaro Spallanzani.Gli spazi del Centro congressi dell’ospedale capitolino hanno ospitato più di 200 tra giornalisti, comunicatori pubblici, social media manager, creatori digitali dell’informazione, la schiera dei professionisti della comunicazione che affianca le direzioni strategiche quotidianamente nell’azione di comunicazione verso i cittadini. Una giornata di confronto e dibattito sull’importanza dell’informazione, della partecipazione e della comunicazione trasparente con l’obiettivo di avviare una nuova narrazione del Servizio sanitario nazionale che vada oltre la superficie, che sia basata su fatti verificati, trasparenza e un approccio costruttivo che metta al centro la buona, i progressi scientifici, la centralità della salute e valorizzi la rete dei professionisti che vi lavorano.