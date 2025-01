San Valentino originale a Roma | il tour delle mostre d’arte da vedere in coppia

Leggi su Funweek.it

Dimenticate cene a lume di candela e mazzi di rose rosse: per questo Sanoffre un’alternativa che farà battere il cuore non solo al vostro partner ma anche al vostro spirito creativo. Se siete stanchi dei soliti cliché, la capitale vi invita a immergervi nel suo inesauribile patrimonio artistico, con undiche trasforma la festa degli innamorati in un viaggio di scoperta, arte e cultura. Quale miglior modo per celebrare l’amore se non davanti a un’operacapace di evocare emozioni senza tempo?L’arte provocatoria di Jan Fabre alla Galleria MucciacciaTra le proposte imperdibili, spicca la mostra di Jan Fabre alla Galleria Mucciaccia con Songs of the Canaries e Songs of the Gypsies, i due più recenti capitoli del visionario artista belga per la primissima volta in Italia, attraverso cui esplora il concetto di metamorfosi e fragilità con opere che sfidano i confini tra umano e naturale.