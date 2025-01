Ilgiorno.it - Salvati i pini del centro città . La cura funziona e reggono

del cantun di ball sono salvi, non verranno abbattuti. Sono tredomestici, sebbene assomiglino amarittimi, che crescono da quarant’anni tra la centralissima piazza Giuseppe Garibaldi e via Roma, il cantun di ball, dove pensionati, e habitué delsi trovano a chiacchierare. Con le loro radici bitorzolute danneggiavano la pavimentazione di quell’angolo caratteristico della piazza, con rigonfiamenti, avvallamenti e sconnessioni, costati già diverse cadute tra i passanti, frequentatori del “salotto buono“ dello shopping e turisti. Per questo parte del loro apparato radicale è stato rimosso. Il rischio era che però le piante non stessero più in piedi e che fosse necessario abbatterle. Le prove di trazione, eseguite dagli specialisti di ArboLab, hanno invece certificato che gli alberi