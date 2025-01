Thesocialpost.it - Salento, incendio nell’azienda di stoccaggio merci: fiamme e fumo altissimo, l’aria è irrespirabile

Un vastoè esploso all’improvviso in, scatenando tanta paura tra i residenti della zona. Lesono divampate nei capannoni del deposito della Fortunato Logistica nel comune di Trepuzzi, in provincia di Lecce. Leggi anche: Pioggie e alluvioni, ancora emergenza in Italia: scatta l’allarme in queste regioniA dare la notizia del rogo improvviso è il sindaco del paese, che sulla sua pagina Facebook ha scritto: “A causa dell’divampato in zona Nomef si raccomanda alla cittadinanza di rimanere in casa e di chiudere porte e finestre allontanandosi dal luogo interessato. Si raccomanda di limitare al massimo le uscite. Seguiranno aggiornamenti”.Stando alle prime ricostruzioni, ilinfatti avrebbe invaso tutta la zona rendendo. Sul posto sono corsi subito i vigili del fuoco che sono ancora al lavoro.