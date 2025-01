Romadailynews.it - Roma: tenta di truffare anziana signora spacciandosi per maresciallo, arrestato 30enne

“Suo figlio ha investito una donna incinta. Ora e’ in stato di fermo in caserma”. Cosi’ unhato diun’per undei carabinieri e pretendendo 10 mila euro per scagionare il figlio da un presunto reato. Per questo, l’uomo e’ statodalla Polizia di Stato con l’accusa dita truffa aggravata.La vittima, una donna di 79 anni, aveva ricevuto una chiamata sul telefono fisso da parte di un sedicentedallo spiccato accento napoletano, che le aveva comunicato che il figlio era nei guai per aver investito una donna sulle strisce pedonali e che, per scagionarlo, sarebbe stato necessario il pagamento di 10 mila a titolo di rimborso per un intervento chirurgico che la fantomatica donna investita avrebbe dovuto subire a seguito del trauma.