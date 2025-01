Roma Metro D, il nuovo tracciato con 30 stazioni

Leggi su Funweek.it

è pronta a uncapitolo nella sua mobilità sotterranea. Il progetto della lineaD, presentato in Campidoglio, ha subito significative revisioni, promettendo di rivoluzionare il trasporto pubblicono.La nuova linea D si estenderà per circa 30 chilometri, con 30, collegando il nord-est della città con il sud-ovest. Il, che si svilupperà in gran parte parallelamente alla linea B, prevede numerosi interscambi con le altre lineepolitane e con le ferrovie regionali, garantendo una maggiore connettività e facilitando gli spostamenti dei cittadini.L’opera, dal costo stimato di circa nove miliardi di euro, sarà realizzata attraverso il project financing, un modello che prevede l’investimento di capitali privati in infrastrutture pubbliche. Questo approccio consentirà di accelerare i tempi di realizzazione e di ridurre l’impatto sui bilanci pubblici.