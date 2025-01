Pronosticipremium.com - Roma, il mercato non finisce con Rensch: il piano dei prossimi giorni

Devyneè ormai vicinissimo a diventare un nuovo giocatore della. L’accordo tra il club giallorosso e l’Ajax è stato definito sulla base di 5 milioni di euro, una cifra che rappresenta un’ottima opportunità per entrambe le parti. Cosa manca allora per ufficializzare il trasferimento? L’Ajax ha richiesto ancora qualche giorno per finalizzare l’acquisto di un sostituto adeguato. Si tratta di una formalità che non dovrebbe portare a sorprese o ritardi significativi nella conclusione dell’affare.Il contratto è già pronto:firmerà un accordo di quattro anni e mezzo con uno stipendio di 1,2 milioni di euro a stagione, una cifra considerevole rispetto ai circa 250.000 euro che percepiva all’Ajax. Un salto economico significativo, ma in linea con le potenzialità del giocatore e con le aspettative del club capitolino.