Pronosticipremium.com - Roma, fumata bianca Rensch: oggi l’arrivo nella Capitale

Leggi su Pronosticipremium.com

La vittoria per 3-1 con il Genoa è passata in archivio e per laè tempo di guardare avanti. I giallorossi hanno centrato un successo importante dal punto di vista del risultato in sé e della prestazione. L’obiettivo ora è quello di trovare continuità anche in Europa League, trofeo tanto caro alla dirigenza. L’idea è quella di strappare il pass per il prossimo turno di Coppa UEFA. I capitolini stanno iniziando a preparare con cura la prossima gara con l’AZ, in programma giovedì 23 gennaio alle ore 18:45. Una trasferta insidiosa, contro un avversario che tenterà l’impresa storica di fronte ai suoi tifosi.Al tempo stesso, però, il direttore tecnico Florent Ghisolfi sarebbe al lavoro per quanto concerne la sessione invernale di calciomercato. Il dirigente francese desidererebbe regalare a Claudio Ranieri i giusti rinforzi in ogni zona di campo, con il primo che potrebbe presto arrivare in difesa.