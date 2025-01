Pronosticipremium.com - Roma al lavoro, AZ all’orizzonte: Cristante in gruppo

Reduce dalla vittoria per 3-1 con il Genoa, lanon ha tempo per fermarsi. I giallorossi sono tornati alla via della vittoria grazie ad una prova convincente contro il Grifone, messo al tappeto con un secondo tempo di alto profilo. Il focus ora si sposta all’Europa League, un impegno da onorare. L’obiettivo, infatti, è quello di strappare il pass per il prossimo turno della competizione. Dopo un giorno di riposo, i capitolini hanno iniziato a preparare la gara con l’AZ, in programma giovedì 23 gennaio alle ore 18:45. Una trasferta delicata, contro un avversario ostico che tenterà di compiere un’impresa di fronte al suo pubblico.Nella giornata di oggi, Claudio Ranieri ha diretto la consueta sessione di allenamento in quel di Trigoria. Sono due gli aspetti da evidenziare da questa seduta.