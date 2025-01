Zonawrestling.net - RISULTATI: TNA Genesis 2025

La TNA ha tenuto nella notte di Domenica 19 Gennaio il primo PPV dell’anno,.In un Curtis Culwell Center sold out a Garland Texas, la TNA ha mostrato tutta la sua nuova rinascita: dalla partnership con NXT alla proclamazione di Joe Hendry come nuovo campione.IIn seguito sono riportati idello show.COUNTDOWNCountdown: Jake Something sconfigge Ashante Adonis via pinfall (3:53)Countdown: Frankie Kazarian sconfigge Leon Slater via pinfall (9:07)MAIN SHOWTNA X-Division Title: Moose (c) sconfigge Ace Austin via pinfall (14:47)Eric Young & Steve Maclin sconfiggono Brian Myers & Eddie Edwards via pinfall (7:30)TNA Knockouts World Tag Team Title: Dani Luna & Jody Threat (c) sconfiggono Ash By Elegance & Heather By Elegance via pinfall (9:30)Tessa Blanchard sconfigge Jordynne Grace via pinfall (20:15) I Quit: Mike Santana sconfigge Josh Alexander (23:06) TNA World Tag Team Title: Jeff Hardy & Matt Hardy (c) sconfiggono Trey Miguel & Zachary Wentz via pinfall (13:24)TNA Knockouts World Title Clock Orange House of Fun: Masha Slamovich (c) sconfigge Rosemary via pinfall (14:04)TNA World Title: Joe Hendry sconfigge Nic Nemeth (c) via pinfall e diventa il nuovo campione (19:08)