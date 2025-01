It.newsner.com - Riley Keough conferma il suo talento musicale

è stata sotto i riflettori di Hollywood fin dall’infanzia, con la prima copertina di una rivista quando era ancora una neonata, tra le braccia della madre Lisa Marie Presley.Ora la 35enne ha trovato la fama al di fuori della dinastia Presley, facendo notizia per le sue avvincenti interpretazioni e la sua bellezza eterea sul tappeto rosso.E l’apparizione dellaalla prima di Under the Bridge non ha fatto eccezione.è un nome sinonimo di grazia,e un’eredità profondamente radicata nel cuore di Hollywood. Nata in una famiglia di reali della musica e del cinema, la star 35enne si è ritagliata un proprio spazio nell’industria dello spettacolo.La, primogenita di Lisa Marie Presley e del cantante Danny, è anche la nipote del leggendario Elvis Presley, morto nel 1977, anni prima della nascita dell’attore nominato ai Golden Globe.