Quotidiano.net - Rilascio di 90 detenuti palestinesi nell'accordo di cessate il fuoco con Gaza

Leggi su Quotidiano.net

Dopo quasi 7 ore daldelle tre israeliane, sono stati liberatia notte tra domenica e lunedì i 90'ambito dell'sulilcon. Due autobus con i vetri oscurati hanno lasciato la prigione israeliana di Ofer, in Cisgiordania, poco dopo l'una di notte, ora locale. Subito dopo è arrivato il comunicato ufficiale: "Questa sera, 90 terroristi sono stati (.) rilasciati" dalla prigione militare di Ofer, in Cisgiordania, e da un centro di detenzione di Gerusalemme, afferma l'Autorità carceraria israeliana mentre la folla esultava al passagio dei bus. Tra ic'è Khalida Jarrar, quasi un personaggio storico dell'attivismo palestinese: ha 62 anni ed è una componente di spicco del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, organizzazione attiva fin dagli anni '60, protagonista anche della Seconda Intifada e che da Israele, Stati Uniti e Ue è designata come organizzazione terroristica.