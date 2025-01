Lettera43.it - Rilasciati 90 prigionieri palestinesi da Israele, Hamas: «Ne manca uno»

Dopo la consegna adei primi tre ostaggi, Romi Gonen, Emily Damari e Doron Steinbrecher, sono statinella notte tra il 19 e il 20 gennaio 90nell'ambito dell'accordo tra. Sono state scarcerate 69 donne, tra cui una minorenne, otto minorenni maschi e 12 uomini condannati per reati minori. La milizia ha però evidenziato una discrepanza rispetto all'elenco dei nomi concordati. Come da accordi, nell'ambito dell'accordo di tregua,ha rilasciato nella notte 90. La loro liberazione ha fatto scoppiare i festeggiamenti in Cisgiordania, dove centinaia di persone hanno atteso l'arrivo dell'autobus proveniente dalla. In una nota, il movimento ha dichiarato che «tra i detenuti di sicurezzaun prigioniero il cui nome era sull'elenco».