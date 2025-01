Game-experience.it - Resident Evil 6, è in arrivo il remake o la remaster? L’ESRB classifica il gioco su Xbox Series X|S

In queste ore sta circolando in rete una novità decisamente importante per i fan di, l’ente americano dizione dei videogiochi, ha registrato una nuova versione di6 perXS.Questo aggiornamento ha ovviamente alimentato tutta una serie speculazioni su una riedizione delper le console di ultima generazione. Potrebbe trattarsi di unapotenziata o addirittura di un, ma per ora non ci sono certezze ufficiali da parte di Capcom. Un’anticipazione che potrebbe segnare un nuovo capitolo per uno dei titoli più discussi della saga.In attesa di vedere l’evolversi della situazione, ricordiamo che Capcom è un publisher che ha una lunga storia di riedizioni edi successo. Originariamente pubblicato nel 2012 per360 e PS3,6 ha offerto un mix di azione e horror che ha diviso i fan, ma è stato comunque apprezzato per la sua ambizione narrativa e il gameplay ricco di azione.