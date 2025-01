Juventusnews24.com - Renato Veiga Juventus, svolta nel futuro del portoghese: ora c’è questo scenario per lui! La situazione

di RedazioneNews24neldel difensore: i bianconeri si sono inseriti prepotentemente nella trattativa. Le ultime e laSecondo quanto riportato da Tuttosport,sembrava sempre più vicino al trasferimento al Borussia Dortmund, ma l'interesse della Juve potrebbe cambiare gli scenari. Infatti, i bianconeri si sono inseriti prepotentemente nella trattativa per il difensore e a breve potrebbero avere alcuni contatti con il Chelsea per parlare deldel. Il difensore, però, non è l'unico nome inserito nella lista di Giuntoli.