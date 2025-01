Tg24.sky.it - Reggio Calabria, uomo trovato morto in un edificio: fermati i due figli

Due fratelli, di cui uno di minore età, sono stati sottoposti a fermo dai carabinieri con l'accusa di aver ucciso, l'11 gennaio scorso, il padre. L', Francesco M., ex commerciante di 54 anni di San Luca, era statosenza vita all'interno di uno stabile situato alla periferia di Bovalino, in provincia di, nei pressi della statale 106. I due ragazzi sono accusati, inoltre, anche di occultamento di cadavere e di porto abusivo di armi. L'omicidio, stando agli inquirenti, si sarebbe verificato al culmine di una discussione scaturita per dissidi in ambito famigliare. A sparare, in base a quanto emerso, sarebbe stato il fratello maggiore.