Reggio Calabria, uomo trovato morto in un edificio: fermati i due figli. "Lo hanno ucciso e nascosto il cadavere"

A Bovalino (), due fratelli, di cui uno minorenne, sono stati sottoposti a fermo dai carabinieri con l’accusa di averl’11 gennaio scorso il padre, Francesco M., un ex commerciante di 54 anni originario di San Luca. Il corpo è statosenza vita in uno stabile alla periferia di Bovalino, vicino alla statale 106, in provincia di. I due giovani sono accusati anche di occultamento die porto abusivo di armi.Secondo le prime ricostruzioni, l’omicidio è avvenuto al culmine di una lite tra la vittima e i due, in un clima di scontro familiare molto violento. A sparare , stando alle indagini, è stato il fratello maggiore, che ha colpito il padre con alcuni proiettili di pistola calibro 38, uccidendolo sul colpo. Dopo il delitto, i due fratelli avrebbero occultato il corpo in un locale interrato dell’abitazione el’arma del delitto.