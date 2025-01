Reddito di cittadinanza, 62mila persone lo percepivano illegalmente. Danni per 665 milioni alle casse di Stato

Leggi su Open.online

Oltre 62 milaavrebbero sottratto 665di eurodellotra il 2019 e il 2023. Sono le cifre monstre delle indagini – ancora in corso – sulla percezione illegale deldi, portate avanti su tutto il territorio italiano dalla Guardia di finanza. Di mese in mese la lista degli indagati per truffa aidellosi allunga, ma i metodi sembrano essere sempre gli stessi: frodi, documenti falsificati, la compiacenza di uffici postali, centri di assistenza fiscale (caf) e, in certi casi, l’ombra della criminalità organizzata. Caf, Patronati e i «furbetti» dall’esteroDa aprile 2019 al 31 dicembre 2023: la vita deldiè durata all’incirca 58 mesi. In questo lasso di tempo, più di 1,1di famiglie hanno ricevuto mensilmente un assegno medio di 540,38 euro.