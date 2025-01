Anteprima24.it - Real Sito di Carditello, online il nuovo bando per il servizio civile

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiUn importante percorso di crescita e formazione, immersi nella storia e nella bellezza deldi, per la durata di un anno.ildelUniversale – riservato a 20 operatori volontari tra 18 e 28 anni di età – che intendono candidarsi e vivere una esperienza straordinaria con la Fondazionedi. I volontari selezionati avranno la possibilità di collaborare e supportare le attività di Amministrazione, Ufficio Tecnico, Area Eventi, Area Marketing e Comunicazione, contribuendo all’accoglienza turistica, alla gestione amministrativa, alla progettazione, all’ideazione dei percorsi educativi e alla promozione delFestival. “Ancora una volta– spiega Maurizio Maddaloni, presidente della Fondazionedi– si afferma come hub territoriale e come punto di riferimento per la comunità locale.