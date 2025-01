Ilfattoquotidiano.it - “Quando ho annunciato di aspettare in decimo figlio a me e a mio marito hanno detto di tutto, che siamo deficienti, egoisti, e non solo”: parla Giorgia Mosca, in arte 6voltemamma

Dieci figli e una montagna di critiche sui social. Fa semprere di sé la influencer, in. Già, perché la prole da record del suo nickname oramai non basta più. L’annuncio urbi et orbi è infatti quello del. Ad ora con il consorte Mirko Montagna, la signora, è a sei femmine e tre maschi. Per il sesso del nascituro prossimo venturo attenderemo comunque un video su Instagram. Ma diamo tempo al tempo.Ad ora,ha risposto alle numerose critiche piovutegli addosso dopo l’annuncio della decima gravidanza. In un’intervista al Corriere della Sera la 37enne spiega cos’è la felicità per lei e per suo. Nessun motivo religioso alla base e nemmeno una questione di mantenimento ad occhi chiusi.spiega che sia lei che ilprovengono da famiglie “semplici” con i genitori non li “neppure aiutato più di tanto”.