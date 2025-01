Biccy.it - Pubblico protagonista dei colpi di scena del GF: spoiler di Cesara

In questi giorni diversi esperti di gossip e siti hanno parlato di un probabile ripescaggio al Grande Fratello, con ilchiamato a televotare per far tornare in gioco uno o più gieffini eliminati nel corso di questi primi quattro mesi di reality. Questa possibilità farebbe felici i tantissimi fan di Helena Prestes che da una settimana chiedono a gran voce un ripescaggio e sono arrivati addirittura a fare un appello a Times Square a New York e all’ambasciata italiana a Londra.Ildel Grande Fratello dovrà prendere delle decisioni per ididi stasera.A buttare benzina sul fuoco dei rumor sono arrivati anche quei volpini degli autori del Grande Fratello, che hanno rilasciato delle anticipazioni quasi gold choc, ma senza svelare nulla di che: “Questa sera è in arrivo un colpo di, possiamo dirvi che questa cosa stupirà tutti“.